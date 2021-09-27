Kılıçdaroğlu, Hatay'da mehter takımı ile karşılandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu, belediyenin taş binasının önünde, mehter takımı karşıladı.

Kılıçdaroğlu, dün akşam EXPO 2021 Hatay Tanıtımı'na katılmasının ardından, bugün kentte; iş insanları, muhtarlar, apartman görevlileri, üreticilerle bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin taş binasında, Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç ve Fethi Açıkel ile CHP Hatay milletvekilleri Serkan Topal, Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur ve CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar eşlik etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personeli, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, adının yazılı olduğu itfaiyeci üniforması hediye etti.

İtfaiyeciler, "Vekillerimiz bunu hep dile getirdiler Meclis'te. İtfaiyeciliğin meslek olması yolunda desteklerinizi bekliyoruz. Genel başkanım, daha önce siz gündeme getirmiştiniz" diyerek taleplerini dile getirdiler. Kılıçdaroğlu ise "Sizin mesleğinizle ilgili düzenleme aslında Meclis'ten oybirliğiyle çıkarılması lazım" karşılığını verdi.