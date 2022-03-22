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Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…

"Şeytana pabucunu ters giydiriyorlar!"

22 Mart 2022 21:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…" notuyla partisinin bugünkü grup toplantısından bir kesit paylaştı. 

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yap-İşlet-Devret projelerinden bahsederken kendisi için "Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" dediği videonun ardından şunları söyledi;

"Yıllar yılı bu millete yalan söyleyip oy devşirip yıllar geçtikten sonra benim söylediği noktaya gelip  evet biz bunu devletin kasasından ödeyeceğiz deyip itiraf eden adamın o koltukta bir saniye dahi oturmaması lazım. Vallahi benim kafam bu işlere basmaz biz böyle alicengiz oyunlarını nereden bilelim. Şeytana pabucunu ters giydiriyorlar!"

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