CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…" notuyla partisinin bugünkü grup toplantısından bir kesit paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yap-İşlet-Devret projelerinden bahsederken kendisi için "Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" dediği videonun ardından şunları söyledi;

"Yıllar yılı bu millete yalan söyleyip oy devşirip yıllar geçtikten sonra benim söylediği noktaya gelip evet biz bunu devletin kasasından ödeyeceğiz deyip itiraf eden adamın o koltukta bir saniye dahi oturmaması lazım. Vallahi benim kafam bu işlere basmaz biz böyle alicengiz oyunlarını nereden bilelim. Şeytana pabucunu ters giydiriyorlar!"

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan "Furkan Vakfı" çıkışı: Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar