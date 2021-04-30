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Kılıçdaroğlu: Gençler TikTok'ta espri yaptılar diye, incecik bileklerine kelepçe vurdurdun, medyaya sergilettin

30 Nisan 2021 12:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok çektikleri pasaport videosu nedeniyle iki genci gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Gençler TikTok'ta espri yaptılar diye, incecik bileklerine kelepçe vurdurdun, medyaya sergilettin... Zulmün artsın ki çabuk gidesin derler Anadolu'da!" yorumunu yaptı. 

Kılıçdaroğlu, "Gençler TikTok'ta espri yaptılar diye, incecik bileklerine kelepçe vurdurdun, pasaportla adam kaçakçılığı yapılacak ve sen kalkacaksın iki tane fidan gibi çocuğa ‘Neden Tiktok’ta bunu yaptın?’ diye kelepçe vuracaksın. Devlet bu mudur ya? Devlette hoşgörü denilen bir kavram vardır. ‘Delikanlı’ ne demektir? Biraz haşarı demektir. Biraz kurallara aykırı davranan kişi demektir." dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: 

"Bu delikanlıyı alıyorsunuz, yerden yere vuruyorsunuz, eline kelepçe vuruyorsunuz. Sonra devlet olarak çok önemli bir görevi yerine getirmiş sayılıyorsunuz. Ya o çocuğu kaybediyorsunuz. Gençler politikacıyla yeri geldiğinde dalga geçecekler, yeri geldiğinde espri yapacaklar. Bir espri yaptığı için yakala, evlerini bas, ellerine vur kelepçeyi, televizyoncuları fotoğrafçıları çağır, gazetelerde, TVlerde paylaş."

KılıçdaroğluTiktokpasaportkelepçe

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