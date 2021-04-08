Kılıçdaroğlu, “Geleceğime dair hiçbir ışık göremiyorum, gidecek bir yerim de yok” diyen gencin videosunu paylaştı: Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanlar çaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından işsiz gençlerle olan görüşmesinden bir kesit paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Algıcıların unutturmak istedikleri diğer bir gencimiz. Bu çocukların geleceği çalındı. Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanlar çaldı" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodaki genç, "Yemin ederim hayattan, bu ülkeden hiçbir beklentimiz kalmadı. Gidecek bir yerim de yok" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı Diyarbakırlı genç, Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinin içinde olduğunu belirterek bundan en çok gençlerin etkilendiğini söyledi. Genç çevresindeki çoğu kişinin işsiz, çoğu gencin de günlük 40-50 liraya çalıştığını söyledi.