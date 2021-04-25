Kılıçdaroğlu, esnaf çocuklarıyla görüştü: "Gençleri düzlüğe çıkaracağım"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafların çocuklarıyla konuştu. Gençlerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, "Gençleri düzlüğe çıkaracağım" dedi.

CHP' lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir videoda, Kılıçdaroğlu zor zamanlar geçiren esnafların çocuklarını dinledi.

Ekonomik sorunlarla ilgili dertlerini dinlediği gençlerle fikir alışverişi yapan kılıçdaroğlu'nun videosu "Gençlerin gerçekte neler yaşadığını bazen göremiyoruz. Bu kez esnaflarımızın evlatları olan gençlerle buluştum. Çözüm üretemeyen Saray’lı onlara kefen edebiyatı yapadursun, sorunlarını ben çözeceğim. Gençleri düzlüğe çıkaracağım" notuyla paylaşıldı.