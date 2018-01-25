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Kılıçdaroğlu: Erdoğan-Trump telefon görüşmesini bant olarak yayınlasınlar, her şey ortaya çıksın

25 Ocak 2018 17:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen Erdoğan-Trump telefon görüşmesi hakkında konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "ABD'nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını istiyoruz. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye herkesin destek vermesi gerekir'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: ''Ordumuz bu konuda güzel bir mücadele veriyor. Terörden en çok zarar gören biziz 30-35 yıldır. Teröre karşı mücadele etmek insanlığın ortak görevidir. Telefon görüşmeleri (ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme) konusuna gelince en iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar böylece bütün gerçekler ortaya çıkmış olsun. Türkiye'nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını da istiyoruz. Terör bölgede büyük sorunlar yaratıyor. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor.''

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