Kılıçdaroğlu: Erbakan da başkanlık sistemine, bütün yetkilerin tek elde toplanmasına karşı çıktı

Saadet Partisi'nin Ankara’da düzenlediği, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Milli olmanın önemine inanıyorsak, her şeyden önce TBMM’yi zayıflatacak tutumlardan kesinlikle uzak durulmalı, tam tersine milletin Meclis’ini güçlendirecek adımlar atmalıyız" dedi. Erbakan’ın bütün siyasetçileri örnek olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kendisini değil, Türkiye’yi zenginleştirmek amacıyla hareket etti" diye konuştu. "Milli olmanın önemine inanıyorsak, her şeyden önce TBMM'yi zayıflatacak tutumlardan kesinlikle uzak durulmalı, tam tersine milletin Meclis'ini güçlendirecek adımlar atmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Necmettin Erbakan da başkanlık sistemine bu anlayışla karşı çıktı. Bütün yetkilerin tek elde toplanmasına karşı çıktı. Cumhuriyet ve parlamenter rejimden yana tavır aldı" ifadesini kullandı.