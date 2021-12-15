Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek isteriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'Candaş Tolga ile Az Önce Konuştum' programında yaptığı 'helalleşme' değerlendirmesinde en çok başörtülü kızlarla helalleşmek istediğini belirterek "Helalleşme gönülden gelen bir şeydir, temelinde ahlak, adalet yatar. Doğru, en çok da başörtülü kızlarımızla helalleşmek isterim. Ama helalleşme ayrı, hesaplaşma ayrı. Kul hakkı yiyeni, Allah'ın affetmediği günahı benim affetmem mümkün mü?” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın programa konuk oldu.

"Biz irademizi gayet açık ortaya koyuyoruz"

Candaş Tolga'nın "Sizinle helalleşmeyi kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimler var?" sorusunu Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorum. Kabul ederler, etmezler. Biz irademizi gayet açık ortaya koyuyoruz. Erdoğan helal etmek istemiyormuş... Kendisi bilir. Ben düzgün insanlarla, ahlaklı insanlarla helalleşmek isterim. Bu tamamen gönülden gelen bir şeydir, temelinde ahlak, adalet yatar. Hata insana özgü bir havramdır. Hatadan dönmek bir erdemdir. İşin Özü budur" şeklinde cevapladı.

"Başörtülü kızlar üniversiteye alınmadıkları zaman itiraz etmedik"

"Neden başörtülü kızlarımızla helalleşmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Hata yaptık, başörtülü kızlar üniversiteye alınmadıkları zaman itiraz etmedik. Ben genel başkan olduktan sonra YÖK başkanıyla konuşup başörtülü kızların üniversiteye alınmasını istedim. O dönemin YÖK başkanı Sayın Yusuf Ziya Özcan hayattadır. Ayrıca bu konularda ne kadar duyarlı olduğumu pek çok çevre de bilir. Başörtüsü olayını getirip de siyasetin malzemesi yapmanın da asla doğru olmadığını kabul edenlerden birisiyim."

"Allah'ın affetmediği günahı benim affetmem mümkün mü?"

Bunun üzerine Candaş Tolga Kılıçdaroğlu'na "Helalleşmeniz kadar hesaplaşmanız gereken birileri de olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu bu soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Evet hesaplaşmak ayrıdır, helalleşmek ayrıdır. Eğer siz yolsuzluk yapmışsanız, kul hakkı yemişseniz ben sizinle nasıl helalleşeceğim? Allah'ın affetmediği günahı benim affetmem mümkün mü?"