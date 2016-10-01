Kılıçdaroğlu: En büyük endişem, Adil Öksüz'ün öldürülme ihtimali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün öldürülme ihtimali olduğunu söyledi. CNN Türk’te Taha Akyol’un sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından darbenin merkezi Akıncı Üstü’nde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Adil Öksüz’ün durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öksüz’ün gözaltına alındığı sırada üzerinden GPS cihazı bulunduğu iddiaları ile ilgili olarak “Birileri bunu koruyor birisi korumasa böyle bir şey olmaz zaten o cihat nedir?” diyen Kılıçdaroğlu, “Öksüz’ün bir örgüt tarafından korunduğu” söyledi. “Bunu arkasında gülü bir örgüt var yerli yabancı fark etmez korunuyor” ifadelerini kullandı. “Öksüz’ün konuşmaması için öldürülme ihtimali bulunduğunu” söyleyen Kılıçdaroğlu, “En büyük endişem de öldürülme ihtimali var konuşamasın diye öldürülme ihtimali var. Geçmişte buna benzer çok olaylar oldu Türkiye’de” dedi.