Kılıçdaroğlu: Elektrik şirketlerine iki sözüm var; elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik şirketlerine yönelik yaptığı konuşmasında "Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektrik şirketlerine seslendi. Elektrik dağıtıcısı şirketlerin zam hazırlığında olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Onları uyarmak benim görevim" diyerek, elektrik şirketlerine zam yapmama uyarısında bulundu.

"Buradan elektrik şirketlerine de iki sözüm var. Zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak benim görevim. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Emekli, aldığı aylık 1500-2000 lira. 200 lira elektrik faturası geliyor. Sizde vicdan yok mu? En pahalı elektriği kullanıyoruz. Eğer zam yaparlarsa kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız halkımızı. Bunun mücadelesini vereceğiz. Yapmaya kalkarlarsa, yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını kesinlikle soracağız. Milletten yana tavır alacağız ve bunun hesabını soracağız."