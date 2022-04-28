Kılıçdaroğlu: Dün akşam gençler, Selvi Hanım ile beni ziyarete geldiler; birlikte aydınlığa kavuşturacağız bu ülkeyi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerin ziyaretinden kesit olarak paylaştığı videoda şunları söyledi;

"Yaklaşık 4 milyon abonenin sesinin duyulmasına yol açtı. Böylece geniş kitleler, 'evet elektriği kesilen bir aile acaba nasıl geçiniyor, çocukları ders çalışıyor mu, çocuklar okula gidiyor mu, çocukların elbiseleri yıkanacak... Dolayısıyla daha bunun biz elektriği kesilen aileye giderken, aynı ailenin doğal gazının kesildiğini de öğrendik. Buna benzer, dramatik bir tablo. Buna benzer dramatik tablolar yaşanıyor ve bu dramatik tabloların yaşanması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil.

Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, anayasa askıda, hukuk sistemi askıda, yargı siyasetin emrinde, adalet dediğiniz kavram neredeyse yok oldu. O zaman biz bütün bu haksızlıklara karşı direnmemiz gerekiyor.

‘Beşli çeteler’, uyuşturucu baronları, bunlar toplumun kanının emen keneler gibi. Devletin en büyük işlerini adrese teslim ihale ediyorsanız, milyar dolarlar aktarıyorsanız… Milyar dolarlar bir kişiye gitmiyor aslında, onun beslediği arkada siyaset aktörleri var. Siyasetin de kendi içinde çeteleri var. Onlar da para alıyorlar. Sana o ihaleyi verdim ama onun bir kısmını bana ver, beni finanse et; diyorlar. Uyuşturucu baronları ile kol kola gezip, fotoğraf çektirenler var. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde, gençleri özellikle toplumun sorunların sahip çıkmaları gerekiyor.

Yurtsever gençlerin, kendi ülkelerinde kalıp, bu mücadeleyi vererek, kendi ülkelerinde demokrasiyi getirmeleri konusunda verdikleri mücadelenin sonucunu almaları lazım. Evet iktidarı, biz değiştirdik demeleri lazım. Bunu yapabiliriz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye’nin kaderini değiştirecek.

Gençler, dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakmış olacaklar. Demokratik yollarla bir dikta yönetimini sandıkta yendik diye. Hiçbir yerde rastlanmadı. Siz bunu yapacaksınız. O nedenle işi sağ-sol olayından tamamen ayırıp, tamamen demokrasiye, insan haklarına, düşünce özgürlüğüne kilitlenip, bunun üzerinden toplumu örgütlemeliyiz. Ve topluma, gerçekleri anlatmalıyız. Herkesin sorunlarına ilgi duyduğumuzu, sorunları çözmek için mücadele ettiğimizi, kendi sorunlarımızı çözmek için de mücadele ettiğimizi ifade etmeliyiz. Bunlar olduğu taktirde Türkiye’nin kısa süre içinde düzeleceğine inanıyorum."