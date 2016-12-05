Kılıçdaroğlu: Darbeden tutuklanan AKP yöneticisinin kardeşi Mehmet Dişli'yi özel düzenlemeyle Genelkurmay'a yerleştiren ve terfi ettiren hükümet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimi ile ilgili olarak hükümeti eleştirdi. Mehmet Dişli'nin kıta hizmeti yapmadan Genelkurmay'da görevlendirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: TBMM'deki Meclis Birincisi Mehmet Dişli! Akıncılar Üssü'nde darbeyi yönetir. Mehmet Dişli'yi Genelkurmay'ın karargahına getirirler, kıta hizmetini tamamlamadan. Zaman gelir 2015. Dişli terfi eder tümgeneral olur. Yine kıta hizmeti lazım ama ona da bir formül bulunur. Ve Mehmet Dişli kıtaya gitmeden yine Genelkurmay karargahında kaldır. FETÖ'nün asıl sorumlusu Mehmet Dişli'yi orada tutan mı yoksa Bank Asya'ya para yatıranlar mı? Çocuğunu cemaatin yurduna gönderenler mi suçlu yoksa YAŞ'ta FETÖ'cülerin ihracını engelleyenler mi suçlu! Hükümeti uyardık! Hiç birisine uymadı! Hiç birisini dikkate almadı! Sorumlu bu arkada gördüğünüz hükümettir ve daha önceki hükümetlerdir.