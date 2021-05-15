Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın 'Helallik istiyoruz' sözlerine tepki: 'Para yok diyemez,' birileri için para var, üstelik dolar var, avro var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Helallik istiyoruz" sözlerine tepki gösterdi. "Neyin helalleşmesi ya" diyen Kılıçdaroğlu, esnafın yardım beklediğini belirterek, "Erdoğan 'para yok diyemez', para var. Para yok lafını asla kabul etmiyorum" dedi.

Halk TV'de verdiği röportajda, Erdoğanın sözlerine ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Birileri için para var. Her türlü imkan var. Doların fiyatı yükseldiği zaman 5'li çete seviniyor. Çünkü dolar üzerinden para ödeyeceksin ona" dedi.

Köprü, tünel ve otoyollara verilen geçiş garantilerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan indirimleri de hatırlatarak "2 milyona yakın esnafımız var. Bunlara 2 milyar 200 milyon lira para verecek. 21 elektrik dağıtım şirketinin fiyatlarında yüzde 17,5 indirim uyguladı. Sağladığı miktar 2 milyar lira. 21 elektrik dağıtım şirketine sağladığı imkanı milyonlarca esnafa vermedi. Para var, ama siyasi tercih esnaftan, vatandaştan yana değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı bir açıklamada, pandemi sürecinde yapılan yardımları hatırlatarak "Her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz, buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" demişti.