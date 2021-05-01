Kılıçdaroğlu'dan 1 Mayıs mesajı: Alın terinin yanında durmaya devam edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Paylaştığı videoda 1 Mayıs'ı kutlayan Kılıçdaroğlu, işsizliğe de dikkat çekerek "Hep beraber bu ülkede örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları söyledi:

“Bayramınız öncelikle kutlu olsun ama sorunlarınız var biliyorum. Çaresizlik içerisindesiniz onu da biliyorum. Ama sizden tek isteğim var: Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkede barışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizlerin alın terinin her zaman yanında olacağım” dedi.