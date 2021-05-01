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Kılıçdaroğlu'dan 1 Mayıs mesajı: Alın terinin yanında durmaya devam edeceğim

"Bu ülkede barışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum"

01 Mayıs 2021 15:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. 

Paylaştığı videoda 1 Mayıs'ı kutlayan Kılıçdaroğlu, işsizliğe de dikkat çekerek "Hep beraber bu ülkede örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız" dedi. 

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları söyledi: 

“Bayramınız öncelikle kutlu olsun ama sorunlarınız var biliyorum. Çaresizlik içerisindesiniz onu da biliyorum. Ama sizden tek isteğim var: Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkede barışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizlerin alın terinin her zaman yanında olacağım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu1 Mayısmesaj

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