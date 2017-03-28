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Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı görev süresi dolmadan, 'Meclis'i feshediyorum, seçime gidiyoruz' diyebilir

28 Mart 2017 18:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fesih tartışmaları ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanı görev süresi dolmadan, 'Meclis'i feshediyorum, hep beraber seçime gidiyoruz' diyebilir" dedi. “'Milli iradeyi bir kişi feshedemez' diyorsanız, 'Hayır' oyu kullanacaksanız. 'Bu doğrudur' diyorsanız 'Evet' oyu kullanacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ya, 'Fesih yok', var arkadaşlar. Bugünkü anayasada da var. Bugünkü anayasada cumhurbaşkanı Meclis'i feshedip yeni seçime bir şartla götürüyor. Seçim olur 45 gün içinde hükümet kurulmazsa cumhurbaşkanı Meclis'i feshedip yeni seçime götürebilir. Peki değişiklikle? Arzu ettiği zaman, hükümet kuruldu kurulmadı düşünmeksizin... Görev süresi dolmadan, 'Meclis'i feshediyorum, hep beraber seçime gidiyoruz' diyebilir. 'Milli iradeyi bir kişi feshedemez' diyorsanız, 'Hayır' oyu kullanacaksanız. 'Bu doğrudur' diyorsanız 'Evet' oyu kullanacaksınız" diye konuştu.

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