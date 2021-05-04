Yeniçağ TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Çin'le yapılan sözleşme 100 milyon değil 50 milyon doz aşı" dedi.

Uğuroğlu'nun Sivonac aşısıyla ilgili "Acaba Çin Hükümeti kızdı da o yüzden mi göndermedi, neden gelmiyor 100 milyon doz aşı?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu;

"Çin'le yapılan sözleşme 100 milyon değil 50 milyon doz aşı. O da gelmedi. Ya paranızı ödemiyorsunuz, ya aracı firmada sorun yaşanıyor. Devleti yönetemiyorlar. Bunlar günübirlik yaşıyorlar. Siz üç gün, beş gün sonrasını bilmezseniz, devleti yönetemezsiniz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Sinovac aşısı tedariki hakkında yapılan sözleşmeye uymadığını belirterek, "Erken dönemde nisan ayı sonunu itibariyle 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Üretilen ülke öncelikle kendi vatandaşlarına uygulamak istedi, sözleşme gereği olan bu aşı miktarı gelmemiş oldu" açıklamasında bulunmuştu.