Kılıçdaroğlu: CHP’li belediyelerin nasıl çalıştıklarını, nasıl hizmet aşkıyla dolu olduklarını Mısır'daki sağır sultan bile duydu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yönettiği belediyelere ilişkin olarak, "CHP’li belediyelerin nasıl çalıştıklarını, nasıl hizmet aşkıyla dolu olduklarını Mısır'daki sağır sultan bile duydu!" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı"nda dün yaptığı açıklamada, "CHP’li belediyelerin nasıl çalıştıklarını, nasıl hizmet aşkıyla dolu olduklarını Mısır'daki sağır sultan bile duydu! İnşallah iktidar sahipleri de duyar da önlerine engel çıkarmaktan vazgeçer" dedi.