Kılıçdaroğlu canlı yayında "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı

Olay TV'de Murat Yetkin'in sunduğu "Gündem" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "Bir ittifak varsa bu ittifaktan bağımsız hareket ederseniz yanlış yapmış olursunuz" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu "Peki istiyor musunuz?" sorusuna ise "Buna ben karar vermem" şeklinde cevap verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Bir ittifak varsa bu ittifaktan bağımsız hareket ederseniz yanlış yapmış olursunuz. Cumhur İttifakı'nda demokratik kültür yok, Erdoğan aday olacağım dediğinde her şey duruyor. İkinci bir aday asla çıkamaz, çünkü herkes aklını ve emeğini Erdoğan'a borçlu olduğunu düşünüyor. Evet Millet İttifakı olarak, ittifakı oluşturan siyasi partiler bir araya gelir, konuşulur."