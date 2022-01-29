Kılıçdaroğlu, bürokratlara çağrısını yineledi: Siz devletin gerçek sahiplerisiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce bürokratlara yaptığı uyarıyı yineledi. Halk TV'de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bürokratlara seslenerek "Sakın ola ki tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bir evrakın altına imza atmayın" dedi.

"Sizin hakkınızı hukukunuzu sonuna kadar savunmak benim boynumun borcu olacaktır" diyen Kıllıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Onurlu şerefli bütün bürokratlara sesleniyorum. Siz devletin gerçek sahibisiniz. Siz liyakatin egemen olduğu bir devlette çalışmayı hak ediyorsunuz. Sizin hakkınızı hukukunuzu sonuna kadar savunmak benim boynumun borcu olacaktır. Sakın ola ki tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bir evrakın altına imza atmayın. Namusunuzla, şerefinizle görevinizin başında bekleyin. Görevden almak isteyebilirler, alsınlar. Sizi görevden alacak olan yazı, kararname sizin çocuklarınıza göstereceğiniz şeref belgesi olacaktır."