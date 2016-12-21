Kılıçdaroğlu: Bu söylediğim Bahçeli'nin kulağına küpe olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, yapılması düşünülen anayasa değişikliğiyle, Mustafa Kemal Atatürk'e dahi verilmeyen meclisi feshetme yetkisinin cumhurbaşkanına verileceğini iddia ederek, "Öyle bir yetki veriliyor ki hiçbir soru sormadan, gerekçe göstermeden Meclisi feshedebiliyor. 'Ben TBMM'yi sabahleyin kalktım, gece kötü bir rüya gördüm ben bu Meclisi feshedeceğim.' diyebilir. TBMM'nin ne anlama geldiğini, nasıl kurulduğunu unuttuk. Buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğiyle "Birden fazla ili kapsayan bölgesel yönetimler" kurulabileceğini belirterek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin kulağına küpe olsun bu lafım, başka bir şey demiyorum." dedi.