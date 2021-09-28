Kılıçdaroğlu, Bozüyük’te esnafı ziyaret etti: “20 senedir bunun kahrını çekiyoruz, artık gömün şunu”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na; Bilecik Bozüyük’te pazardaki pahalılıktan bahseden yaşlı kadın, elindeki cüzdanı ve pazar poşetini göstererek, “Bu doluysa bu dolar. Bu yarım boşsa bu yarım dolar” dedi. Kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da “Televizyonlara çıkıyor arada bir. Şimdi de fakirlik diyor, şeylik yok diyor. Nasıl fakirlik yok. Allah’ım yarabbi” tepkisini gösterirken Kılıçdaroğlu'na da “20 senedir bunun kahrını çekiyoruz. 20 senedir ne yaptığını siz biliyorsunuz. Artık gömün şunu” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde; Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafın derdini dinledi.

Kılıçdaroğlu’na bir mobilyacı esnaf, geçen yıla göre sunta fiyatlarının 7 kat arttığını belirterek, “7 misli zam yaptılar… Bize söylenilen şu anda yurtdışına veriliyor. Yurtiçine gelecek sıra” dedi.

Kılıçdaroğlu esnafın sorularını dinlerken karşılaştığı yaşlı bir kadın, alışverişe gittiğini belirterek, elindeki cüzdanı ve alışveriş poşetini gösterdi ve “Bu doluysa bu dolar. Bu yarım boşsa bu yarım dolar” dedi. Kadın, 150 lira parası olduğunu söyledi.

Kadın, “20 senedir bunun kahrını çekiyoruz. 20 senedir ne yaptığını siz biliyorsunuz. Artık gömün şunu” dedi. Kılıçdaroğlu, kadına “Gömeceğim, gömeceğim. Meraklanma” diyerek tebessüm etti. Kadın, “Oyumuzu verirsek aşağı düşer” diye ekledi. Kılıçdaroğlu da “Zaten bu iş oyla olacak” dedi.

Alışverişe giden başka bir kadın da 200 lira ile çantalarını dolduramadıklarını dile getirerek, “200 lira vardı, çantayı dolduramadık. EYT çıksın istiyoruz. Eşim emekli bir sürü vergi kesiliyor. Elimize maaş geçmiyor. Şikayetlerimizi sizden başka dinleyen yok” diye konuştu.

Yaşlı kadın ise araya girerek, “Ancak sarayda oturmasını biliyor. Televizyonlara çıkıyor arada bir. Şimdi de fakirlik diyor, şeylik yok diyor. Nasıl fakirlik yok. Allah’ım yarabbi. Öğrenciler yatıyor. Yok, Gezi olaylarından şeylermiş… Gez bakalım içlerine, gir içlerine. Sor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz” diye tepkisini sürdürdü.