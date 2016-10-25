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Kılıçdaroğlu: Biz insanı seviyoruz, onlar doları; biz mağdur diyoruz, onlar Reza Zarrab

25 Ekim 2016 18:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında yapılan ihraçlara bir kez daha tepki gösterdi. "Ben mağdurlara sahip çıkıyorum ama onun mağduru ayrı; Rıza Sarraf" diyen Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz sonrası bu ülkenin haksız yere zindanlara atılan öğretmenine, öğrencisine, akademisyenine, gazetecisine, yazarına, subayına sahip çıkıyorum. Biz insanı seviyoruz, onlar doları seviyorlar, biz vicdan diyoruz onlar cüzdan diyolar, biz Berkin Elvan diyoruz onlar fayanslar kırıldı diyor" diye konuştu.

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