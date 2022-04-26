Kılıçdaroğlu: Biz birbirimize emanetiz yol arkadaşlarım, bu memleket bize emanet, haydi eyvallah!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Gezi Parkı davasında çıkan karara tepkisini dile getirdi. Ardından iktidara eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda yol arkadaşlarına seslenerek "Biz birbirimize emanetiz yol arkadaşlarım, bu memleket bize emanet, haydi eyvallah!" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında her zamankinden çok daha kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Gezi Parkı davasında 17 sanık için verilen cezalar, yoksulluk ve iktidara karşı eleştiriler yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının sonunda yol arkadaşlarına seslenmesi ise gündem oldu. Kılıçdaroğlu konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Çocukları etten sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla bu enflasyonla kavga edeceğiz. Uyuşturucu baronları ile iş tutanlarla kavga edeceğiz. Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip Brunson'ları özel uçakla gönderip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Biz birbirimize emanetiz. Kol kola gireceğiz ve yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet.

Hadi eyvallah arkadaşlar."