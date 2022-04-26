T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu: Biz birbirimize emanetiz yol arkadaşlarım, bu memleket bize emanet, haydi eyvallah!

"Vatanı satanlarla kavga edeceğiz"

26 Nisan 2022 14:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Gezi Parkı davasında çıkan karara tepkisini dile getirdi. Ardından iktidara eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda yol arkadaşlarına seslenerek "Biz birbirimize emanetiz yol arkadaşlarım, bu memleket bize emanet, haydi eyvallah!" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında her zamankinden çok daha kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Gezi Parkı davasında 17 sanık için verilen cezalar, yoksulluk ve iktidara karşı eleştiriler yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının sonunda yol arkadaşlarına seslenmesi ise gündem oldu. Kılıçdaroğlu konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

ocukları etten sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla bu enflasyonla kavga edeceğiz. Uyuşturucu baronları ile iş tutanlarla kavga edeceğiz. Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip Brunson'ları özel uçakla gönderip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Biz birbirimize emanetiz. Kol kola gireceğiz ve yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. 

Hadi eyvallah arkadaşlar."

CHPKılıçdaroğluGezi DavasıyoksullukKılıçdaroğlu yol arkadaşlarına seslendi

Diğer Videolar

Ehliyetsiz sürücü, "Amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun" dedi; 3 bin 674 lira ceza yedi

Sahibi evde olmayan köpek yangın çıkardı

Hindistan'da askeri reform protestolarında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Özel sektör öğretmenleri: Bizi yok sayan Mahmut Özer’e notumuz sıfır

Markete giren inekler reyonlar arasında dolaştı

Akşener, Soma'da Yusuf Yerkel'i anımsattı: "O danışman şimdi dolarla, avroyla maaş alan biri işte; haram olsun, zıkkım olsun"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24