Kılıçdaroğlu: Bir zorbanın talebi TBMM'nin iradesine gölge düşürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de dün görüşülen 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin reddedilmesine karşın AKP Grubu'nun itirazı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un devreye girmesiyle yeniden oylanması kararını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis’i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi TBMM'nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video mesajla, AKP'nin 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu’nda dün reddedilmesine karşın, itirazlar üzerine bugün yeniden oylanması karararının alınmasını eleştirdi. AKP tarafından sunulan teklifin dün görüşülerek reddedildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lazım. Ama saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis’i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi TBMM'nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz" dedi.

"Demokratik yollarla dersini vereceğiz"

Seçimlerde buna karşı yanıt vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreçte sandık gelecek ve biz bunlara dersini vereceğiz. Demokratik yollarla dersini vereceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Hiç endişelenmeyin, birlik olacağız, beraber olacağız. TBMM'de birisinin milletvekilleri değil halkın milletvekilleri olacak. Bunu yapacağız" diye konuştu.