Kılıçdaroğlu: Bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip, almayın diyorsa orada oturup düşünmek lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip, ben almıyorum siz de almayın diyorsa orada oturup düşünmek lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. "Basın İlan Kurumu’nca beş gazeteye doğru haber yaptıkları için 333 gün ilan kesme cezası veriliyorsa, Basın İlan kurumu, Basın İnfaz Kurumu’na dönüşüyorsa..." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip, ben almıyorum siz de almayın diyorsa orada oturup düşünmek lazım. Sıradan biri söylemiyor, devletin başında oturan zat söylüyor. Bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı görevinden istifa ettiği halde 1775 radyo ve televizyon kanalı 27 saat bakanın istifasını talimat alamadıkları için veremiyorlarsa oturup düşünmek lazım."