Kılıçdaroğlu: Bir kişiye devleti teslim ederseniz, 12 saatte ele geçirir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında başkanlık sisteminin getireceği tehlikeye dikkat çekti. Başkanlık sistemini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bir kişiye devleti teslim ettiğiniz zaman ne olacak biliyor musunuz? Bir kişiye devleti teslim ederseniz ve o bir kişiyi herhangibir güç yanıltırsa kandırırsa devleti 24 saatte ele geçirir. 24 saat uzun aslında 12 saatte ele geçirir. Niçin biliyor musunu? Çünkü kararname çıkarma yetkisi var. Türkiye böyle bir maceraya sürüklenmemeli." dedi.