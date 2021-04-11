Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulumuz bir şahsın rehini, korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Yoğum bakım doktorları ile görüştüğünü belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bilim Kurulu üyelerine "Korkmayın, konuşun" çağrısı yaptı ve "Yanınızdayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız."