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Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulumuz bir şahsın rehini, korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Kılıçdaroğlu'ndan Bilim Kurulu'na çağrı

11 Nisan 2021 13:58

Yoğum bakım doktorları ile görüştüğünü belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bilim Kurulu üyelerine "Korkmayın, konuşun" çağrısı yaptı ve "Yanınızdayız" dedi. 

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız."

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