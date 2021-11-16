Kılıçdaroğlu: Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme yolculuğuna çıkacağını duyurmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin konuşurken helalleşme sözlerini tekrarlayarak "Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Twitter'da yayınladığı video ile yaptığı helalleşme çağrısına ilişkin tartışmalar için ""Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu. Helalleşmek yüzleşmek barışabilmek devam edebilmek demektir. Bunun yarası olan topluluklara yapacağız. Hukuk başka kim ne suç işlediyse onun karşılığı hukuktur. Hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, helalleşme açıklamasına "strateji" yorumu yapanları eleştirirken, "Ne stratejisi! Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardından bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Evlatlarımız diyorum, hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli?" diye konuştu.