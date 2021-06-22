CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin haftalık grup toplantısında gündeme dair tartışmalara ilişkin konuşurken HDP'ye yönelik kapatma davası ve HDP İzmir il binasına yapılan silahlı saldırıya dikkat çekerek "Belediye başkanlarımıza söyledim, provokasyonlara hazır olun. İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir, sizden en büyük isteğim halkı sukunete davet etmenizdir" dedi.

Grup toplantısında yaptığı konuşmada "Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak ya da terör örgütleriyle onları bağlantılaştırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, hakimi devreye girer ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil" diyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasilerde en büyük hakem halktır, millettir. Oy veriyorsa mesele yok vermiyorsa zaten tarihin çöp sepetine atılırsınız" diye konuştu.

HDP İzmir il binasına yapılan ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın katledildiği saldırıya değinen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına yaptığı uyarıyı anlattı. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza söyledim, provokasyonlara hazır olun. İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir, sizden en büyük isteğim halkı sukunete davet etmenizdir. İzmir'de cinayeti işleyen kişi silahlı saldırı yapıyor. Bir kişinin silah ruhsatı alabilmesi için tam sağlam raporu alması lazım. Bu kişi 2016 yılından beri psikiyatride tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu kim verdi?" dedi.

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