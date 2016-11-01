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Kılıçdaroğlu: Başkanlık sistemini Öcalan da istiyor

01 Kasım 2016 17:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin Meclis'e getirilmesinin ardından referanduma gidilmesi planlanan başkanlık sistemi hakkında "Başkanlık sistemini Abdullah Öcalan da istiyor, kendi kitabı yayınlandı, orada ifade ediyor" ifadesini kullandı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu başkanlık sistemiyle ilgili şunları söyledi: "Türkiye eyalet sisteminden kopmamalı diyor. Yine iki yıl sonra 2023 yılında eyalet sistemi olabilir diyor. Hiçbir siyasi liderin tuzağa düşmemesi gerekiyor. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü savunuyorsak siyasi görüşmelerimiz farklı olabilir ama ülke bizim ortak paydamızdır, 150 yıllık bir tecrübeyi atacaksın bir koltuk uğruna milyonları ateşe atacaksın. Bu doğru değildir. Başkanlık sistemini Abdullah Öcalan da istiyor, kendi kitabı yayınlandı, orada ifade ediyor. 'Eski alışkanlıkları geride bırakmak gerekir çünkü bu bir rejim değişikliği olacak, başarılı olursa çok biz AKP'ye iktidarı altın tepside sunduk' ne zaman söylüyor bunu 2013'te. Kime söylüyor, hükümet yetkililerine. 'Başbakan'a deyin ki başkanlık modelini de tartışabiliriz' bunu da 11 Ocak 2014'te söylüyor. On dakikada barışır bunlar, sonra çıkıp 'Kandırıldık' derler. Herkesin kandırdığı bir adam Cumhurbaşkanı olamaz. Bu ülkenin bekası için hepimizin çalışması lazım. Bunları bir gecede soy sayıp bana koltuk bulun oturacağım, valiyi ben atayacağım, yargıtayı ben atayacağım, tek ben söz sahibi olacağım... Böyle bir rejim dünyada yok kardeşim, buna bir kişi soyundu o da Hitler'di, o da tüm dünyayı kana buladı"

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