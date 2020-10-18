Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü video mesaj ile kutladı: Onların her zaman yanındayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü video mesaj ile kutladı.

Twitter'dan yayınladığı videoya "Can Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun" notunu düşen Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"CHP Genel Merkezi'nden bütün kardeşlerimize, bütün canlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bağımsızlık gününüz kutlu olsun. İşgal edilen toprakları için mücadele eden bütün Azerbaycanlı kardeşlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. O yiğit insanlar kendi ülkelerinin, kendi insanlarının haklarını koruyorlar."