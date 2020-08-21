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Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta uğradığı linç girişimi sırasında ailesinin yaşadıklarını anlattı

"Bırakın bu duayı okuyalım da ondan sonra beni öldürmeye kalkın"

21 Ağustos 2020 08:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen sene Nisan ayında Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde kendisine yönelik linç girişimi sırasında ailesinin yaşadıklarını anlattı. Ailesinin olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılıçdaroğlu, kendisini en çok üzen olaylar arasında linç girişiminin yaşandığı şehit cenazesinde namazın kıldırılmaması olduğunu söyledi. 

Kılıçdaroğlu, konuk olduğu Aramağan Çağlayan'ın Youtube kendisine soruları yanıtladı. 

"Şehidin cenazesini kıldıralım da, bırakın bu duayı okuyalım da ondan sonra beni öldürmeye kalkın. Attıkları sloganlar, şunlar, bunlar, hakaretler, küfürler… Yazık günah ya… Bana saygı duymuyorsan şehide saygı duy” diyen Kılıçdaroğlu, linç girişimi sırasında ailesinin yaşadığı duygular için de "Eşimin çocuklarımın nasıl ağladığını biliyorum tabi ama biz bunları kamuoyuyla paylaşmadık. Doğru da değil" diye konuştu. 

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