Kılıçdaroğlu, AKP kongresinden fotoğrafı grup toplantısında paylaştı: 16 yaşındaki çocuğa 900 lira, bunlara sadece alkış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında AKP kongresinden bir fotoğrafı göstererek, “16 yaşındaki kıza 900 lira, bunlara sadece alkış! Bunları doğru kabul etmiyorum. Çifte standart devlet yönetim olmaz“ dedi.

Kılıçdaroğlu, “Kayseri’de 16 yaşındaki kızımıza güvenlik görevlisi, maskesini nizami takmadığını söylüyor. Ceza kesiyor. Bu kızımıza 900 lira ceza kesiliyor. ’Sen ödemezsen babandan’ deniyor. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bunu vicdan kabul eder mi? 16 yaşındaki kıza 900 lira, bunlara sadece alkış! Bunları doğru kabul etmiyorum. Çifte standart devlet yönetim olmaz. Birisine ikramiye birisine zulmedeceksin. Devlet böyle yönetilmez” ifadelerini kullandı.