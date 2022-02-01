Kılıçdaroğlu 'Aile Destekleri Sigortası'nı anlattı: Bütün ailelerin güvencesi olacak

01 Şubat 2022 11:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarda uygulayacakları Aile Destekleri Sigortası’nın ayrıntılarını açıklayarak “Yürürlüğe girmesiyle kişi, doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin güvencesine kavuşacaktır. Asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsıyor. Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacak” dedi.
CHP’nin sosyal medya hesabından “Umudun elçileri CHP Kadın Kolları, Aile Destekleri Sigortası’nı ev ev dolaşıp herkese anlatacak. Çalınmadık kapı bırakmayacak” notuyla bir tanıtım videosu paylaşıldı.
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde uygulamaya söz verdikleri Aile Destekleri Sigortası’nın ayrıntılarını anlattı. Videoda, Kılıçdaroğlu Aile Destekleri Sigortası’na ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu’na sorulan sorular ve yanıtlar şöyle:
Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik sisteminin 9 sigorta dalından biridir. Yürürlüğe girmesiyle kişi, doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin güvencesine kavuşacaktır.
Aile Destekleri Sigortası, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsıyor. Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacak.
Hayır. Ailede engelli, bakıma muhtaç yaşlı veya eğitimde olan çocuk varsa bu aileye daha yüksek bir aylık bağlanacak.
Elbette yapacak. Devlet, Aile Destekleri Sigortası’ndan yararlanan ailelerden eleman alacak. Bu ailelere öncelik tanınacak. Temel hedefimiz, her ailede asgari bir sigortalının olmasıdır.
Aile Destekleri Sigortası'nı yeni kurulacak olan Aile Destekleri Sigortası Kurumu uygulayacak.
Aile Destekleri Sigortası Kurumu’na bağlı sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları belirleyecek.
Hayır, bırakın kesilmeyi tam aksine kadının banka hesabına yatacak aylık artacak.
Elbette ki karşılanacak. Çocuğun bütün eğitim harcamaları karşılanacak.
Mevsimlik işçilere hem kalacakları yer verilecek hem de çocuklarının eğitimi için öğretmen görevlendirilecek.
Elbette ki yararlanacak. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak.
Eşinden ayrılan kadının hem ev hem de ev eşyalarının Aile Destekleri Sigortası tarafından karşılanması demek.
Çünkü devleti yönetenler, yoksulluğu bitirmek için değil yoksulluğu yönetmek için çaba harcadılar.
Kesinlikle hayır. Herhangi bir prim ödemeyecekler. Bu sigorta dalının harcamaları genel bütçeden karşılanacak.
Kaynak da var para var, ancak bu bir siyasi tercihtir. Bütçede toplanan paraların nerelere harcanması gerektiğine siyasetçi karar verir. Biz halk için harcayacağız. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.
Devlet sosyal yardımları lütufla yapmaz. Bu vatandaşın anayasal hakkıdır. Biz bu hakkı millete teslim edeceğiz.
Her evde huzur istiyorum, her evde bereket istiyorum. Her evde barış istiyorum. Bunu sağlamanın yolu herkese ekonomik güvence, her aileye ekonomik güvence. Bu sigorta dalı bunu sağlıyor. Bize inanın ve güvenin. Biz bunu mutlaka yapacağız."
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