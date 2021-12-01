CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ağzından çıkan her kelime, halkımıza fakirlik olarak geri dönüyor. Sözün yıkım getiriyor Erdoğan, sana biraz sükût gerek. Ta ki o seçim sandığını önümüze koyana dek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın "Çalar Saat" programında yaptığı açıklamaların bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoya, “Ağzından çıkan her kelime, halkımıza fakirlik olarak geri dönüyor. Sözün yıkım getiriyor Erdoğan, sana biraz sükût gerek. Ta ki o seçim sandığını önümüze koyana dek” notunu düştü.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videodaki konuşması şöyle:

“Konuştukça dolar niye yükseliyor, niye Türk lirası değer kaybediyor. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı konuştuğu zaman ekonomi allak bullak olur mu? Konuştukça batırıyorsun ülkeyi, konuştukça. Allah aşkına bir sus.

Bilerek konuşsa eyvallah diyeceğim. Vallahi ekonomi de bilmiyor. Bakın yemin ediyorum. Ekonomi denen bir bilim var; bir para politikası var, bir maliye politikası var. Maliye politikasının haberi bile yok. Bütçe getirdiler Meclis’e bütçe zaten eskidi. Öngördükleri dolar kuru iki sene sonrasını geçti. Kimse önünü göremiyor, sanayici önünü göremiyor, çiftçi önünü göremiyor. Türkiye üretimden koparılıyor. ‘Türkiye’yi fakirleştirelim, çok fakir olsun, Türkiye’nin fakirliğini satalım, bize döviz gelsin.’ Allah aşkına hangi iktisat kitabında yazıyor bu. Ben kitabını yazdım diyor; Allah aşkına söyle hangi kitap bu.”