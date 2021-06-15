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Kılıçdaroğlu: Adalet çok yakın sevgili halkım, sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nü başlatmasının 4. yıldönümünde sosyal medyadan bir mesaj ve video paylaştı

15 Haziran 2021 21:25

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nü başlatmasının 4. yıldönümünde sosyal medyadan bir mesaj ve video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Adalet çok yakın sevgili halkım. Sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler'' dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nü başlatmasının 4. yıldönümünde anlamlı bir paylaşımda bulundu. 

Bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, videoya şu notu düştü;

''Dört yıl önce adalet için uzun bir yola çıkmıştım. Adaletsizliği işleyenin, çekenden daha sefil olacağını bilerek çıkmıştım. Sefil oldular mı? Oldular. Her gün yeni bir rezilliklerini izliyoruz. Adalet çok yakın sevgili halkım. Sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler."

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