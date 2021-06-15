Kılıçdaroğlu: Adalet çok yakın sevgili halkım, sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nü başlatmasının 4. yıldönümünde anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, videoya şu notu düştü;

''Dört yıl önce adalet için uzun bir yola çıkmıştım. Adaletsizliği işleyenin, çekenden daha sefil olacağını bilerek çıkmıştım. Sefil oldular mı? Oldular. Her gün yeni bir rezilliklerini izliyoruz. Adalet çok yakın sevgili halkım. Sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler."