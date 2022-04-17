Kılıçdaroğlu, 3 öğrencinin evine misafir oldu: Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da yaşayan üç öğrencinin evine misafir oldu. Kılıçdaroğlu, gençlere; “Türkiye’nin kaderini siz belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Dolayısıyla güzel bir Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da; katıldığı iftar programından sonra üç öğrencinin evine misafir oldu. Kılıçdaroğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Öğrencilerden birinin “Yoruldunuz mu” sorusuna, Kılıçdaroğlu; “Benim için yorulmak yasak” karşılığını verdi.

Gençlerden birinin Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu öğrenen Kılıçdaroğlu, “Ne olacak bu Boğaziçi Üniversitesi’nin hali?” sorusunu sordu. Öğrencinin, “Umarım iktidara geldiğinizde çözersiniz” sözlerine ise Kılıçdaroğlu, “Çözeceğiz, hocalara söz verdik. Eski haline getireceğiz. Doğru dürüst bir üniversite var; ona bile tahammül edemiyorlar, olacak şey değil. Akıl alacak şey değil” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, gence “Hâkim, savcı niyetin var mı?” diye sordu. Öğrenci ise “Olsa da biliyorsunuz, şu anki devirde zor. Torpil mevzuları falan filan… İnşallah bizim dönemimizde torpilden uzak olacak ama ben avukat olmak istiyorum” dedi.

Diğer öğrencinin “Belirli bir yaştan sonra inovatif bir şeyle kendi bir şeyimi yaratmak istiyorum” sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, şunları aktardı:

“ODTÜ’den mezun birisi vardı, Amerika’da Silikon Vadisi’ne yerleşti o. Bir ekibi de var orada. Arada bir Türkiye’ye geliyor. Bir buluş buluyorlar, onu geliştiriyorlar, onu satıyorlar ondan sonra yeni bir buluş peşinde koşuyorlar. Dedik ‘neden Türkiye’de yapmıyorsun böyle bir şey? Silikon Vadisi’ne benzer bir şey inşa ederseniz yardımcı oluruz Türkiye’de de yetişen beyinler var dolayısıyla onlara mükemmel şeyler öğretebilirler’ diye. Şimdi İzmir’de onu kurmaya başladılar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız onlara geniş bir alan tahsis ediyor. İlk şirketlerini kurdular orada. Genç kadroyu oluşturdu o kişi. Bir Amerika’da firması olacak bir İzmir’de. İzmir’deki o bölgeyi de Silikon Vadisi gibi bir şey yapmak istiyorlar. Umarım öyle bir fırsat olur çalışırsın.”

Öğrenci, “Şimdiki gençler yurt dışına gitmek istiyor, çok fazla giden de var. Ülke daha iyi bir ortama sahip olduğunda herkesin kalmak isteyeceğine inanıyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

“İyi bir genç potansiyeli var aslında. Çalışkan, dinamik, enerjik ama şimdi sanayi katma değeri yüksek ürün üretemezse sizin çalışacağınız alan da olmamış oluyor yani. O alanın büyümesi için katma değeri yüksek ürün üreten, yeni buluşlar, yeni icatlar yapabilen ekiplere ihtiyaç var. Onlar da sizsiniz yani.

Benim en çok şaşırdığım, sınava girip İstanbul’a atandım, İstanbul’a geldiğimde bütün öğrenciler kahveciler de çalışıyor. Bizler Ankara’da Milli Kütüphane’ye giderdik çalışmaya, kahvecide çalışan öğrenci göremezdik ama İstanbul’da öğrenciler masalara dağılmış güzel güzel ders çalışıyorlar. Farklı bir atmosfer var burada. Türkiye’nin kaderini siz belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Dolayısıyla güzel bir Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz.

Siz sandığa gidin yeter, çünkü seçim sırasında anne babaları başka yerde, kayıtları başka yerde. Nüfus kayıtlarını buraya almaları lazım oy kullanmaları için. O kampanyanın da açılması lazım üniversitede okuyan gençler ayrı bir ildeyse. Kayıtlarını almaları lazım ki sandığa gidip oy kullanabilsinler.”