T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu: 2019'un ilk 3 ayında borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısı 3 milyon 365 bin 784

Kılıçdaroğlu, DİSK'in 16'ıncı Genel Kurulu'nda konuştu

14 Şubat 2020 17:04

DİSK'in 16'ıncı Genel Kurulu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizlik ve yoksulluğa ilişkin rakamlar paylaştı. Kılıçdaroğlu, 2019 yılının ilk 3 ayında borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısının 3 milyon 365 bin 784 olduğunu söyledi. 

DİSK 16. Genel Kurulu, İstanbul Haliç Kongre Merkez'inde yapıldı. Genel Kurul'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican katıldı. 

Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorunları arasında işsizlik ve yoksulluğun olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üretim sürecinden koparıldığını söyledi. Hükümetin işsizlik ve yoksulluk yarattığını ve bunu siyasi bir malzeme olarak kullandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir lütuf ekonomisi kurmaya çalışan siyaset anlayışı var" dedi. Yoksulluğa ilişkin rakamlar paylaşan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283, aylık geliri 2 bin liranın altında olan emekli sayısı 6 milyon 850 bin 513, asgari ücretin yarısı ve onun altında gelir elde edenlerin sayısı 2 milyon 136 bin kişi, ayda bin liranın altında dul ve yetim aylığı alanların sayısı 847 bin 643 kişi. 2019'un ilk 3 ayında borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısı 3 milyon 365 bin 784 , 2019'un ilk 9 ayında doğalgaz faturasını ödeyemediği için gazı kesilen 710 bin 364 hane var. Bugün devletin her bir saatte ödediği faiz 2 milyar 140 bin dolar. Kaçımız bunun farkında, kaçımız bunu işsizlere anlatıyor, kaçımız bunu yoksul hanelere anlatıyor muyuz"

DİSK'in 16. Genel Kurulu'na katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Dünyanın bütün demokratları birleşin!

 

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğluişsizlik rakamlarıfaturasını ödeyemeyenlerdoğalgazelektrikdiskgenel kurul

Diğer Videolar

Akşener: 100 milyarlık ekonomi paketinin 2 milyarı ihtiyaç sahiplerine ayrıldı; iş yerlerini kapatan esnaf varken müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilmedi

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

Fatih Altaylı'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı yapan ünlülere: Öyle eve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama...

Sözcü yazarı Özdil "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını yorumladı: En...

YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kaydını dondurabilir...

"Goygoy olsun diye yaptım" dediği paylaşım için gözaltına alınan Twitter...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

Fatih Altaylı'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı yapan ünlülere: Öyle eve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24