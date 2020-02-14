Kılıçdaroğlu: 2019'un ilk 3 ayında borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısı 3 milyon 365 bin 784

DİSK'in 16'ıncı Genel Kurulu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizlik ve yoksulluğa ilişkin rakamlar paylaştı. Kılıçdaroğlu, 2019 yılının ilk 3 ayında borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısının 3 milyon 365 bin 784 olduğunu söyledi.

DİSK 16. Genel Kurulu, İstanbul Haliç Kongre Merkez'inde yapıldı. Genel Kurul'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican katıldı.

Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorunları arasında işsizlik ve yoksulluğun olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üretim sürecinden koparıldığını söyledi. Hükümetin işsizlik ve yoksulluk yarattığını ve bunu siyasi bir malzeme olarak kullandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir lütuf ekonomisi kurmaya çalışan siyaset anlayışı var" dedi. Yoksulluğa ilişkin rakamlar paylaşan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283, aylık geliri 2 bin liranın altında olan emekli sayısı 6 milyon 850 bin 513, asgari ücretin yarısı ve onun altında gelir elde edenlerin sayısı 2 milyon 136 bin kişi, ayda bin liranın altında dul ve yetim aylığı alanların sayısı 847 bin 643 kişi. 2019'un ilk 3 ayında borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısı 3 milyon 365 bin 784 , 2019'un ilk 9 ayında doğalgaz faturasını ödeyemediği için gazı kesilen 710 bin 364 hane var. Bugün devletin her bir saatte ödediği faiz 2 milyar 140 bin dolar. Kaçımız bunun farkında, kaçımız bunu işsizlere anlatıyor, kaçımız bunu yoksul hanelere anlatıyor muyuz"

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