Kılıçdaroğlu: 14 yıldır yurt sorununu neden çözemediniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da hizmet verecek Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği törende Kılıçdaroğlu, Adana Aladağ'da 11 öğrenci ve 1 eğitmenin hayatını kaybettiği öğrenci yurdundaki yangınla ilgili "Yurda bakıyorsunuz yangın merdiveni var ama ölen çocuklarımızın yığıldığı yer yangın merdiveninin kapısının önü. Açılmıyor çünkü kilitli. Oysa teknoloji var. Neden bunun önlemi alınmaz? Neden ve hangi gerekçeyle izin verilir?" dedi. Hükümetin 14 yıldır yurt sorununu çözemediğini belirten Kılıçdaroğlu, "11 kız çocuğumuz, 1 görevli çıkan yangında hayatını kaybetti. Çocukların ne kadar önemli olduğunu bütün anneler, babalar bilir. Çocukların üzerine titreriz. Onların bizden daha iyi bir eğitim almalarını isteriz. Aladağ'da yurtta kalan çocuklarımız da köylerden gelip, barınacak yerleri olmadığı için bir yurtta kalan çocuklarımız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti nasıl olur da yurt sorununu çözemez? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, 'Dünyaya meydan okuyoruz' diye bağıranlar, acaba bu çocukların yurt sorununu neden çözmezler? 14 yıldır iktidardasınız yurt sorununu neden çözmüyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Öğrenci yurdundaki yangın merdiveninin kapısının kilitli olmasına ve bu konuda önlem alınmamış olmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Yurda bakıyorsunuz yangın merdiveni var ama ölen çocuklarımızın yığıldığı yer yangın merdiveninin kapısının önü. Açılmıyor çünkü kilitli. Oysa teknoloji var. İçeriden açılan, dışarıdan açılmayan kapılar var. Neden bunlar yapılmaz? Neden bunun önlemi alınmaz? Neden ve hangi gerekçeyle izin verilir? O anne ve babaların yaşadığı acıları hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Emin olun dinleyince insanın içi acıyor" diye konuştu. YAYIN YASAĞI TEPKİSİ: GERÇEKLERİ NEREYE KADAR SAKLAYACAKSINIZ? RTÜK'ün Adana'daki yangın haberlerine ilişkin aldırdığı yayın yasağı kararını da eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "RTÜK hemen yayın yasağı getirmiş. Niye yayın yasağı getirirsiniz? Gerçeklerin vatandaş tarafından öğrenilmesini niçin istemiyorsunuz? Hangi gerekçeyle yayın yasağı getiriyorsunuz? Anlamak mümkün değil. Gerçekleri nereye kadar saklayacaksınız? Her gün bir felaketle karşılaşıyoruz. Haftanın bir günü yok ki şu gün de bari yüzümüz gülsün. Nasıl oldu da Türkiye bu kadar karanlık bir atmosferin içine sokuldu? Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Türkiye bunları hak etmiyor."