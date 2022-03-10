Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Cezaevi mağdurunu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi mağdurlarından İsa Güneş’i evinde ziyaret etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a geldi. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da esnafı ziyaret etti, yurttaşların sorunlarını dinledi, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi, CHP'ye katılım töreninde rozet taktı.

Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesi sonra Diyarbakır Cezaevi mağdurlarından İsa Güneş'i de Diyarbakır'daki evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından evden ayrılan Kılıçdaroğlu'nu apartmanın önünde çocuklar alkışlarla karşıladı. Kılıçdaroğlu, çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu sırada 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi mağduru olduğunu söyleyen Diyarbakırlı bir başka yurttaş da cezaevinde gördüğü kötü muameleyi anlattı.

Kaynak: ANKA