Kılıçdaroğlu: 100 gündür iddianame yok, belli ki bir yerden talimat bekliyorlar

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yazar ve yöneticilerinin eşleri ile yakınları CHP grup toplantısına katıldı. 100 gün önce evleri basılarak gözaltına alınan arkadaşlarımızın eşleri ve yakınları CHP Grup toplantısına katıldı. Arkadaşlarımızın yakınları tutukluluğun son bulmasını istiyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları: Onurlarıyla ve dik duruşlarıyla kimseye ödün vermedikleri için ordalar. Hepimiz onlarla onur ve gurur duyuyoruz. 100 gündür Cumhuriyet'in yazarları tutuklu. Onların bir an önce kapalı cezaevinden yarı cezaevine dönmelerini bekliyoruz.Gazeteciler tutuklandı 100 gündür iddianame yok. Belli ki bir yerden talimat bekliyorlar. İddianameyi geciktirerek gözdağı vermek istiyorlar.