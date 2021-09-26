Almanya'da Sosyal Demokrat Parti Binası'nda alkış sesleri yükseldi

Almanya’da sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçimi başa baş götürüyor. Bild’in anketine göre her iki partide oyların yüzde 25’ini, ZDF’nin anketine göre ise SPD oyların yüzde 26’sını, CDU/CSU ise yüzde 24’ünü aldı.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, seçimin "büyük bir başarı" olduğunu ve birçok Alman'ın "değişimi görmek" istedikleri için SPD'ye oy verdiğini belirterek, seçmenlere SPD'yi destekledikleri için teşekkür etti.

Almanya'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sosyal Demokrat Parti Binası'nda alkış sesleri yükseldi.