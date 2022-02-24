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Kiev'de halk, metrolarla kentten ayrılıyor

Başkent Kiev'de halk metrolarla kentten ayrıldı

24 Şubat 2022 18:23

Rusya-Ukrayna arasında gerçekleştirilen saldırıların ardından Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı. Başkent Kiev'de halk metrolarla kentten ayrıldı.

Rusya- Ukrayna arasında devam eden saldırıların ardından vatandaşlar, sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yükseldiği başkent Kiev’den ayrılmaya başladı. Halkın, bankamatik, önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak paralarını çekmeye çalıştıkları ve valizini hazırlayanların metro istasyonlarına akın ettikleri görüldü.

Ukrayna halkının, savaş korkusuyla market önlerinde de yoğun kalabalık oluşturdukları görüldü.
Başkent Kiev’de caddeler ve şehrin en işlek sokakları birkaç araç ve valizleri ile koşuşturan insanlarla doldu. Esnafın, dükkanlarını kapattığı ve halkın korku içinde ya sığınaklara indiği ya da şehri terk etmeye çalıştığı bildiriliyor. Kiev'de halk, kentten ayrılmak için metrolara akın etti.

UkraynaRusyaKievMetro

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