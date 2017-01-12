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Kıbrıs müzakereleri başladı; işte 1 dakikada Ada'daki bölünmüşlüğün tarihi

12 Ocak 2017 17:50

Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını öngören İsviçre'nin Cenevre kentinde süren müzakerelerin, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları ile uluslararası diplomatların katılımıyla yeni bir döneme girmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren Cenevre'de yürütülen görüşmelere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanında, İngiliz ve Yunan mevkidaşları Boris Johnson ve Nikos Kotzias da katılacak. Cenevre görüşmeleri aynı zamanda, Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ilk yurtdışı ziyareti.

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