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Kıblesi yanlış cami 64 yıl sonra yıkıldı

12 Temmuz 2020 10:17

Samsun’da kıblesi 18 derece yanlış olan caminin yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmalarının ardından aynı bölgeye büyük bir cami yapılacak.

Samsun’un Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan Yeni Cami'nin, kadın-erkek lavabosunun olmamasından, yetersiz gelmesinden ve kıblesinin 18 derece yanlış olması nedeniyle yıkımına karar verildi. Yeni Cami Derneği Başkanı Mehmet Ali Körpe, birkaç yıl önce camide yapılan incelemeler sonucunda caminin kıblesinin yanlış olduğunun tespit edildiğini belirtti. Körpe, derneğin aylar süren çalışmalarının ardından hayırsever iş adamlarının ve cami cemaatinin desteğiyle, kıblesi yanlış olan caminin yıkılarak yenisinin yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

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Mehmet Ali KörpeYeni Cami DerneğiSamsunTerme ilçesiKıblesi yanlış cami18 dereceYeni Cami

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