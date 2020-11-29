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Kibariye'nin 'Annem' performansı, İbrahim Tatlıses'i ağlattı: Allah seni saklasın

İbo Show'a 3. bölümünde Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Kibariye konuk oldu

29 Kasım 2020 11:52

T24 Haber Merkezi

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının 3. bölümünde konuklardan şarkıcı Kibariye'nin 'Annem' şarkısı performansı İbrahim Tatlıses'i ağlattı. 

İbo Show'a bu hafta şarkıcı Hakan Altun, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ve şarkıcı Kibariye konuk oldu. 

Kibariye programın bir bölümünde 'Annem' şarkısını seslendirdi. İbrahim Tatlıses bu performans karşısında gözyaşlarını tutamadı. Tatlıses Kibariye'ye "Allah seni saklasın, bize çok görmesin" dedi. 

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