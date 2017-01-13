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KHK ile ihraç edilen hocalarını şarkıyla uğurladılar; 'Örgütlemişler Bahar'ı

13 Ocak 2017 20:33

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler, meslektaşları ve öğrencileri tarafından uğurlandı. Cebeci Kampüsü'nde yaklaşık iki saat süren etkinlikler kapsamında, Hukuk Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenler sırayla kendi fakültelerinden alındı. Oluşan kortej fakülteleri tek tek dolaştıktan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi bahçesinde bir araya geldi. Toplanmanın ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) tarihi Sütunlu Salon’una geçildi. Burada toplanan öğrenciler, “Örgütlemişler Baharı” adlı şarkıyı hocalarına uyarlayarak söylediler.

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Ankara ÜniversitesiuğurladıÖrgütlemişler Baharıbesteşarkı KHKakademisyenlerErkan İbiş

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