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KHK ile ihraç edilen barış akademisyenlerini anlatan 'Buluştuğumuz Yer Hakikat Bahçeleri' belgeseli internetten yayınlanacak

Belgesel bugün Birarada Derneği'nin Youtube hesabında ve internet sitesinde yayınlanacak

11 Ocak 2021 12:34

Öykü Arin'in annesi Eylem Şen'in yönetmenliğini yaptığı ve KHK ile ihraç edilen barış akademisyenlerini anlatan 'Buluştuğumuz Yer Hakikat Bahçeleri' belgeseli Birarada Derneği'nin Youtube hesabında ve internet sitesinde yayınlanacak. 

Film, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirinin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından üniversitelerinden KHK ile ihraç edilen barış akademisyenlerinin ardı arkası gelmeyen bir cezalandırma ile karşı karşıya kalmalarını anlatıyor.

Bugün Saat 19.00'da gösterime girecek olan filmin yapımcılığını Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) üstlendi. 

 

 

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