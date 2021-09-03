Beraat kararı İstinaf’ta onanan Cenk Yiğiter: Adalet Bakanlığı’na göre ben hâlâ avukat olamam

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter’in avukatlık mücadelesi sürüyor. İstinaf, Yiğiter hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan açılan davada verilen beraat kararını onadı. Yiğiter, “Fakat şimdi de bölge savcısı bu kararı temyiz etti. Bu dava artık Yargıtay’ın önüne gidecek. Adalet Bakanlığı’nın görüşüne göre ben hâlâ avukat olamam” dedi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter, avukatlık yapmak için ruhsat başvurusunda bulunmuştu. Bir süre ruhsat başvurusu değerlendirmeye alınmayan Yiğiter, uzun mücadeleler sonunda ruhsatını almıştı.

Ancak Adalet Bakanlığı, Yiğiter aleyhinde bir dava açtı. Yiğiter’in ruhsatının iptalini isteyen Bakanlık, buna gerekçe olarak 2018 yılında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla hakkında açılan davayı gösterdi. Yiğiter, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bu davasından beraat etti. Karara savcılık tarafından itiraz edildi ve dosya istinafa taşındı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi de ilk derece mahkemesinin verdiği beraat kararını onadı. Ancak bu sefer de bölge savcısı onama kararına itiraz etti. Yiğiter, yaşadığı süreci anlattı:

"‘KHK’lılar avukat olamaz’ gibi bir yorumla stajıma son verildi"

“2017 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden barış bildirisi imzacısı olmam sebebiyle ihraç edildim. Hemen akabinde avukatlık stajına başladım, stajının bitmesine kısa bir süre kala Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu dava sonucunda, ‘KHK’lılar avukat olamaz’ gibi bir yorumla stajıma son verildi. Avukatlık mesleğine başlayamadım.

"Beraat etse de avukat olamaz"

2020’de, Anayasa Mahkemesi’nin KHK’lıların avukat olmasına önünde bir engel olmadığına dair kararı neticesinde tekrar staja başvurdum. Nisan 2021’de avukatlık mesleğine başladım. Fakat Adalet Bakanlığı, yine avukatlık ruhsatımın iptali için dava açtı, Türkiye Barolar Birliği’nin aleyhine. Bu davanın dayanağı benim sürmekte olan bir davam. Bu davada da ben aslında 2019 yılında beraat ettim. Fakat savcı davayı istinafa taşıdı. Adalet Bakanlığı da dedi ki ‘bu dava sürüyor, her ne kadar alt derece mahkemesinde beraat etse de avukat olamaz’.

"Adalet Bakanlığı’nın görüşüne göre, ben hala avukat olamam"

Yeni bir gelişme oldu. Öğrendik ki bölge ceza mahkemesi istinaf başvurusunu reddetmiş, yani benim beraat kararımı onamış. Fakat şimdi de bölge savcısı bu kararı temyiz etti. Bu dava artık Yargıtay’ın önüne gidecek. Adalet Bakanlığı’nın görüşüne göre, ben hala avukat olamam. Temyiz süreci sonunda beraat kararının onanması gerekecek.”