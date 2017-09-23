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KFC'de skandal görüntüler!

23 Eylül 2017 18:25

KFC çalışanları tarafından çekilen görüntüler, mutfakta tarihi geçmiş küflü pek çok yiyeceğin bulunduğunu gösterdi. KFC çalışanları tarafından çekilen görüntüler, mutfakta küflü gıdaların bulunduğunu ortaya koydu. Çalışanlardan biri mutfaktaki taze gıdaların da bu nedenle bozulduğunu belirterek "Bunu neden yaptığımızı bilmiyorum" diye sordu. DailyMail tarafından yayımlanan görüntülerin ABD'de bir KFC şubesinde çekildiği aktarılırken, konuyla ilgili şirketten bilgi istendiği kaydedildi. Video YouTube'da kısa sürede 5 milyon izlenmeyi geçerken, görüntüler tartışma yarattı.

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KFC&#39;de skandal görüntüler!

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