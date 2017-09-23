KFC'de skandal görüntüler!

KFC çalışanları tarafından çekilen görüntüler, mutfakta tarihi geçmiş küflü pek çok yiyeceğin bulunduğunu gösterdi. KFC çalışanları tarafından çekilen görüntüler, mutfakta küflü gıdaların bulunduğunu ortaya koydu. Çalışanlardan biri mutfaktaki taze gıdaların da bu nedenle bozulduğunu belirterek "Bunu neden yaptığımızı bilmiyorum" diye sordu. DailyMail tarafından yayımlanan görüntülerin ABD'de bir KFC şubesinde çekildiği aktarılırken, konuyla ilgili şirketten bilgi istendiği kaydedildi. Video YouTube'da kısa sürede 5 milyon izlenmeyi geçerken, görüntüler tartışma yarattı.